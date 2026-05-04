شیخ الحدیث مولانا عبدالقیوم نیازی کا انتقال
لاہور (سیاسی نمائندہ)جامعہ احیاء العلوم کے سربراہ اور شیخ الحدیث مولانا عبدالقیوم نیازی کو گزشتہ روز میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
مرحوم کی نماز جنازہ جامعہ اشرفیہ میں ادا کی گئی ،نماز جنازہ میں مولانا محمد امجد خان،مفتی محمد حسن ،مولاناارشد عبید،مولانااسعد عبید ،مولانا زبیر حسن،مولانا حسن اشرفی،مولانا احمد علی،مولانا عبد الرحمن ،قاری مومن شاہ،حافظ نصیر احرار ،حافظ غضنفر عزیز،پیر رضوان نفیس ،حافظ اشرف گجر،محمد افضل خان ،مولانا عبد النعیم ،صاحبزادہ مولانا محمد میاں ،مولانا مجیب الرحمن انقلابی اوردیگر نے شرکت کی۔