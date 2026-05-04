صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الحمرا:تحفظ ناموس رسالت محاذ کی استحکام پاکستان کانفرنس

  • لاہور
الحمرا:تحفظ ناموس رسالت محاذ کی استحکام پاکستان کانفرنس

بیرونی جارحیت کیخلاف ریاستی پالیسیوں کی حمایت جاری رکھیںگے:مقررین

لاہور (سیاسی نمائندہ)الحمرا ہال میں تحفظ ناموس رسالت محاذ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان استحکام پاکستان کانفرنس منعقد ہوئی، قائدین میں صدر تحفظ ناموس رسالت معاذ صاحبزادہ رضائے مصطفی نقشبندی ڈاکٹر راغب حسین نعیمی (چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان (شاداب رضا نقشبندی سربراہ پاکستان سنی تحریک ) (ڈاکٹر مفتی انتخاب احمد نوری چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب ) سید لخت حسنین شاہ چیئرمین مسلم ہینڈز انٹرنیشنل ) محمد نواز صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، مظہر محمود بھٹی ایڈووکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد علما و مشائخ اہل سنت نے ہمیشہ ریاست پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور اس راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اس موقع پر تحفظ ناموس رسالت محاذ کے سربراہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہیدؒ کی قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکانے ملک میں دہشت گردی، داعش اور فتنہ الخوارج جیسی ملک دشمن سرگرمیوں کے سدباب کے لیے علما اہل سنت کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فتاویٰ، کانفرنسز اور ریلیوں کے ذریعے ملک کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ میں نمایاں خدمات انجام دیں۔اعلامیہ میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ ریاست کا ساتھ دیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کپاس کی کاشت کا 30فیصد ہدف حاصل کر لیا،سیکرٹری زراعت

وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی آج عالمی اکیڈمک فورم میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کرینگے

آزادی صحافت پرکسی قسم کی قدغن ناقابلِ قبول، چیئرپرسن بی آئی ایس پی

ڈرائیونگ لائسنس کا عمل مکمل ڈیجیٹلائز، شہری استفادہ کریں

اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشنز کا گرجا گھروں، تبلیغی مرکز کا دورہ

زیارت میں صنوبر کا ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا جنگل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر