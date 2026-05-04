صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میوہسپتال میں بنیادی طبی سہولیات کی کمی، انتظامی خامیاں

  • لاہور
میوہسپتال میں بنیادی طبی سہولیات کی کمی، انتظامی خامیاں

چیک اپ کرانے والے 64 فیصد مریضوں کو ادویات فراہم نہ کی جا سکیںسرجیکل او پی ڈی میں صرف دو کمپیوٹرز، ہیلتھ کیئر کی رپورٹ عدالت میں جمع

لاہور (کورٹ رپورٹر)میو ہسپتال لاہور میں بنیادی طبی سہولیات کی سنگین کمی اور انتظامی خامیوں کا انکشاف سامنے آیا ہے ، جہاں ٹوکن پرچی ملنے کے باوجود ہزاروں مریضوں کا علاج مکمل نہ ہو سکا۔ یہ تفصیلات پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں سامنے آئی ہیں۔رپورٹ کے مطابق 9 اپریل کو مجموعی طور پر 6085 ٹوکن جاری کیے گئے ، تاہم صرف 3639 مریضوں کا چیک اپ سسٹم میں ریکارڈ کیا گیا۔

اسی طرح 10 اپریل کو 4094 ٹوکن جاری ہوئے لیکن 1772 مریضوں کا سٹیٹس سسٹم میں ‘اِن پراسیس’ ہی رہا۔رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ چیک اپ کرانے والے 64 فیصد مریضوں کو ادویات فراہم نہ کی جا سکیں۔ رپورٹ کے مطابق بجلی بریک ڈاؤن کی صورت میں ہسپتال کا یو پی ایس بیک اپ صرف 3 سے 4 منٹ تک محدود ہے ، جو کہ ایک بڑے تدریسی ہسپتال کے لیے ناکافی ہے۔ سرجیکل او پی ڈی میں صرف دو کمپیوٹرز دستیاب ہونے کے باعث ڈاکٹرز تھرمل سلپس کے پیچھے نسخے لکھنے پر مجبور ہیں۔یہ رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جوڈیشل ایکٹوزم پینل کی سربراہ اظہر صدیق ایڈووکیٹ کی دائر کردہ رٹ پٹیشن کے جواب میں جمع کرائی گئی ہے ، جس کے بعد ہسپتال انتظامیہ کی کارکردگی پر سنجیدہ سوالات اٹھ گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ممکنہ سیلاب 539 موضع جات حساس قرار

آر پی او کی کرائم میٹنگ، مقدمات کے جلد فیصلوں کی ہدایت

ممتاز سٹیڈیم میں 16کروڑ کے ترقیاتی کام تیزی سے جاری

شاہ پور صدر:لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کورس کی منظوری پر خراجِ تحسین

کھلے مین ہولز شہریوں کیلئے خطرہ‘ فوری اقدامات کا مطالبہ

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادات کے دوران سخت سکیورٹی انتظامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر