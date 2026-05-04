صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واہگہ بارڈر پر معرکہ حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ

  • لاہور
واہگہ بارڈر پر معرکہ حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ

اقلیتی برادری، علما کرام، وکلا ، سول آرمڈ فورسزسمیت عوام کی شرکت

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)واہگہ بارڈر پر معرکہ حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ۔تقریب میں اقلیتی برادری، علما کرام، وکلا ، سول آرمڈ فورسز اورطلبا سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔تقریب میں پاکستان رینجرز (پنجاب) کی دلکش پریڈ نے شرکا کا لہو گرما دیا اور جذبۂ حب الوطنی ابھارا۔تقریب کے دوران گورنمنٹ کالج یونیورسٹی (لاہور) کے طلبا اور نوجوان گلوکار اے آر ناصر نے خصوصی نغمے پیش کرکے ملک اور افواج سے اظہار عقیدت کیا۔ اس موقع پر عوام کا کہنا تھا کہ اگر بھارت نے دوبارہ کسی مہم جوئی کی ہمت کی تو پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کو کمزور سمجھنا بھارت اور مودی کی بہت بڑی بھول ہے ، 26 کروڑ عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ موجود ہے۔ واہگہ پریڈ گراؤنڈ سے عوام نے بھارتیوں کو 0-8 کا سکور کارڈ دکھا کر بھارت کو اسکی عبرتناک شکست یاد دلا دی،واہگہ پریڈ گراؤنڈ میں جوش، محبت اور اتحاد نے \"ہم ہیں بنیان مرصوص کی عملی تصویر دکھا دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کے ترقیاتی منصوبوں کے ہنگامی دورے

بڑھتی گرمی کے سبب برف کی طلب میں300گنا اضافہ،دکانداروں نے نرخ بڑھا دیے

بلوچ کالونی سے 100 سے زائد مختلف ہتھیار برآمد

مراکش میں تعلیم و کاروبار کے وسیع مواقع ،قونصل جنرل

عدالتی آرڈر کے باعث کام نہیں رکے گا، شرجیل میمن

پیپلزپارٹی بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہوچکی،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر