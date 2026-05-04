واہگہ بارڈر پر معرکہ حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ
اقلیتی برادری، علما کرام، وکلا ، سول آرمڈ فورسزسمیت عوام کی شرکت
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)واہگہ بارڈر پر معرکہ حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ۔تقریب میں اقلیتی برادری، علما کرام، وکلا ، سول آرمڈ فورسز اورطلبا سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔تقریب میں پاکستان رینجرز (پنجاب) کی دلکش پریڈ نے شرکا کا لہو گرما دیا اور جذبۂ حب الوطنی ابھارا۔تقریب کے دوران گورنمنٹ کالج یونیورسٹی (لاہور) کے طلبا اور نوجوان گلوکار اے آر ناصر نے خصوصی نغمے پیش کرکے ملک اور افواج سے اظہار عقیدت کیا۔ اس موقع پر عوام کا کہنا تھا کہ اگر بھارت نے دوبارہ کسی مہم جوئی کی ہمت کی تو پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کو کمزور سمجھنا بھارت اور مودی کی بہت بڑی بھول ہے ، 26 کروڑ عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ موجود ہے۔ واہگہ پریڈ گراؤنڈ سے عوام نے بھارتیوں کو 0-8 کا سکور کارڈ دکھا کر بھارت کو اسکی عبرتناک شکست یاد دلا دی،واہگہ پریڈ گراؤنڈ میں جوش، محبت اور اتحاد نے \"ہم ہیں بنیان مرصوص کی عملی تصویر دکھا دی۔