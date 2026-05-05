صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی سکولوں کی رجسٹریشن ، تجدیدی نظام میں تبدیلیاں متعارف

  • لاہور
نجی سکولوں کی رجسٹریشن ، تجدیدی نظام میں تبدیلیاں متعارف

فیس سٹرکچر کی تفصیلات فراہم کرنا اور 10فیصد مستحق طلبہ کو داخلہ دینا لازمی قرار

لاہور(خبر نگار)پنجاب حکومت نے نجی سکولوں کی رجسٹریشن اور تجدید کے نظام میں بڑی تبدیلیاں متعارف کروا دیں جسکے تحت متعدد نئی شرائط عائد کرکے پورے عمل کو آن لائن کر دیا گیا ۔محکمہ تعلیم کے مطابق نجی سکولوں کیلئے فیس سٹرکچر کی مکمل تفصیلات فراہم کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ کم از کم 10 فیصد مستحق طلبہ کو داخلہ دینا بھی اب ہر سکول پر لازم ہوگا۔ مرکزی شاہراہوں پر واقع سکولوں کیلئے زیبرا کراسنگ اور واضح سائن بورڈز کی تنصیب بھی ضروری قرار دی گئی ہے ۔حکام کا کہنا ہے کہ سکول رجسٹریشن عمل میں شفافیت کیلئے اسے PEPRIS سسٹم کے تحت ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے جس سے رشوت اور اثر و رسوخ کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ سکیورٹی، صفائی اور بنیادی سہولیات بھی لازمی قرار،سکیورٹی کیمروں کی تنصیب اور اینٹی ڈینگی ایس او پیز پر عملدرآمد بھی یقینی بنانا ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واسا مون سون سے نمٹنے کیلئے متحرک سیوریج لائنوں کی صفائی کا عمل تیز

حاجی کیمپ میں انتظامات اور سہولتیں مزید بہتر کرنے کا حکم

معیاری بیج اور کھاد کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے :عثمان طاہر

موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار لاکھوں کا مال برآمد

سپیشل ایجوکیشن ادارے ، گرلز سکول میں سہولتوں کا جائزہ

گرین ٹریکٹرز پروگرام ، رقم جمع کرانے کی مہلت میں توسیع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس