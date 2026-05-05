صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنز کے سرجنز نے نوجوان کی آنکھ ، دماغ میں پیوست راڈ نکال دیا

  • لاہور
پنز کے سرجنز نے نوجوان کی آنکھ ، دماغ میں پیوست راڈ نکال دیا

جدید نیوروسرجیکل تکنیک کے تحت کئی گھنٹوں کی پیچیدہ سرجری کی:پروفیسر آصف بشیر

لاہور (سٹاف رپورٹر)پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیوروسائنسز لاہور کے نیوروسرجنز نے ایک بار پھر طبی میدان میں نئی مثال قائم کر دی۔پسرور کے نوجوان مزدور علی حسن کی بائیں آنکھ کے راستے دماغ میں پیوست راڈ کو کامیابی سے نکال کر جان بچا لی گئی۔ علی حسن سٹیل مل میں کام کر رہا تھا کہ اچانک راڈ بائیں آنکھ کو چیرتا ہوا دماغ کے حساس حصوں سے ہوتا کھوپڑی کے پچھلے حصے سے باہر نکل آیا۔ نازک حالت میں مریض کو گوجرانوالہ سے پنز منتقل کیا گیا۔ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر آصف بشیر نے فوری سرجیکل ٹیم تشکیل دی جس میں پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالماجد، ڈاکٹر خاور زمان اور ڈاکٹر وردہ شامل تھیں۔ پروفیسر ڈاکٹر آصف بشیر نے بتایاٹیم نے جدید ترین نیوروسرجیکل تکنیک کے تحت کئی گھنٹوں کی انتہائی پیچیدہ سرجری کے بعد راڈ کو کامیابی سے نکال لیا۔سرجری کے بعد مریض تیزی سے صحتیاب ہو رہاہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

غیر قانونی سلاٹر ہاؤس قائم ، مادہ جانور ذبح ، جعلی مہریں ، مضر صحت گوشت فروخت

ڈپٹی کمشنر کادورہ تحصیل ہسپتال وزیر آ باد،سہولیات کا جائزہ

مون سون سے قبل نالوں کی صفائی مکمل کرنے کا حکم

اندرون شہر سیوریج منصوبے پرکام تیز کرنے کا حکم

ڈی سی کا مختلف علاقوں کا دورہ ، ناقص صفائی بھاری جرمانوں کے احکامات

گجرات :چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی انسداد بیگری مہم‘ 24بچے تحویل میں لے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس