صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھاٹا کو فیسیں، ریٹس اور دیگر چارجز عائد کرنے کااختیار حاصل

  • لاہور
پھاٹا کو فیسیں، ریٹس اور دیگر چارجز عائد کرنے کااختیار حاصل

اس سے قبل پھاٹا کوچارجز لگانے کیلئے حکومتی پیشگی منظوری درکار ہوتی تھی

لاہور (شیخ زین العابدین)پنجاب حکومت نے پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی، پھاٹا کو اپنے وسائل خود پیدا کرنے کا اختیار دے دیا ہے ، جس کے بعد ادارہ باقاعدہ ریونیو کلیکشن کا نظام تشکیل دے گا۔پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والی حالیہ قانون سازی کے تحت پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی آرڈیننس 2002 میں اہم ترامیم کی گئی ہیں، جن کے ذریعے ادارے کو فیسیں، ریٹس اور دیگر چارجز عائد کر کے فنڈز اکٹھے کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے ۔ اس سے قبل پھاٹا کو کسی بھی قسم کی فیس یا چارجز کے نفاذ کے لیے حکومتی پیشگی منظوری درکار ہوتی تھی، تاہم نئی ترمیم کے بعد اس عمل کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق پھاٹا اپنی مختلف ہاؤسنگ سکیموں میں رہائشیوں اور پلاٹ ہولڈرز پر مختلف مد میں فیسیں اور ٹیکسز عائد کر سکے گا۔

، جن کا مقصد ترقیاتی اخراجات پورے کرنا اور منصوبوں کو مالی طور پر خود کفیل بنانا ہے ۔ حکومتی مؤقف کے مطابق یہ اقدام شہری اور دیہی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور مالی استحکام کے لیے ناگزیر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پارلیمنٹ لاجز کی سکیورٹی ، صفائی پر توجہ دی جائے ، سیدال خان

ڈپٹی کمشنر کا ممبر قومی اسمبلی کے ہمراہ راجہ بازار کا دورہ ، کاموں کا جائزہ

قرآنِ مجید انسانیت کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے ، ریاض شاہ

امن و امان کی بگڑتی صورتحال تشویشناک ،خرم نواز

ڈی جی ایف جی ای ایچ اے کا سیکٹر ایف 14،15 کا دورہ

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف بلاامتیاز کریک ڈاؤن کیا جائے ،آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر