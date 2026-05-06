صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنک بٹنزکی تنصیب اور باڈی کیمروں کی خریداری کیلئے ٹھیکہ

  • لاہور
پنک بٹنزکی تنصیب اور باڈی کیمروں کی خریداری کیلئے ٹھیکہ

حکومت کی منظوری کے بعد پنجاب پولیس کو 2ارب84کروڑ کے فنڈز جاری

لاہور (کرائم رپورٹر )تھانوں کے باہرپینک بٹنز کی تنصیب اورباڈی کیمروں کی خریداری کے لئے کنٹریکٹ جاری کردیا گیا۔این آرٹی سی کو پینک بٹنز اور باڈی کیمز کی خریداری کا کنٹریکٹ جاری کیا گیا۔عوامی شکایات کے ازالے کے نظام اور جرائم کی نگرانی ڈیجیٹلائزڈ شواہد کی ریکارڈنگ کے لئے وزیراعلیٰ پنجاب نے حکم دیا تھا۔محکمہ خزانہ پنجاب نے حکومت کی منظوری کے بعد پنجاب پولیس کو 2ارب84کروڑ کے فنڈز جاری کردئیے ۔باڈی کیم ، پینک بٹن اور موبائل فونز سمز کی خریداریاں کی جائیں گی ،تھانوں اور پی ایچ پی کی چوکیوں کے لئے 14سو59پینک بٹنز خریدے جائیں گے ۔ضلعی پولیس،پی ایچ پی اور ٹریفک پولیس کے لئے 25ہزار264باڈی کیمرے خریدے جائیں گے ۔تمام فارمیشنز کے لئے 26ہزار723فورجی سمز بھی خریدی جائیں گی۔رواں سال میں این آر ٹی سی پینک بٹنز اورباڈی کیمروں کی خریداری کرکے تنصیب کا عمل مکمل کرے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

امتحانات میں بد انتظامی:چیئرمین میٹرک بورڈ کا استعفیٰ بھی محکمہ جامعات کو موصول

سوبھراج میٹرنٹی اسپتال میں پوسٹ ڈلیوری وارڈ کا افتتاح

قربانی کے جانوروں کی آلائشیں پھینکنے پرپابندی کافیصلہ

علی رضا عابدی قتل ،جرمانہ ادائیگی پر ملزمان کی رہائی کا حکم

پولیس کے مختلف شعبہ جات کی ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ

سندھ فوڈ اتھارٹی کیلئے 30یوٹیلٹی وینز خریدنے کی تجویز

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر