صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مال روڈ :مرکزی مسلم لیگ کی معرکہ حق پر بچوں کی ریلی

  • لاہور
مال روڈ :مرکزی مسلم لیگ کی معرکہ حق پر بچوں کی ریلی

شریک بچوں نے ہاتھوں میں کلو میٹر طویل سبز ہلالی پرچم تھام رکھا تھا

لاہور (سیاسی نمائندہ)مرکزی مسلم لیگ لاہور کے زیر اہتمام مال روڈ پر معرکۂ حق کی تاریخی کامیابی کے موقع پر ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاہور بھر سے زندہ دلانِ لاہور کے شیر دل ننھے بچوں نے بھرپور شرکت کرکے پاکستان، افواجِ پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اپنی والہانہ محبت کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ریلی میں شریک بچوں نے ہاتھوں میں کلو میٹر طویل سبز ہلالی پرچم تھام رکھا تھا، جو قومی یکجہتی، استحکام اور پاکستان سے لازوال وابستگی کی خوبصورت علامت بن گیا۔ فضا پاکستان زندہ باد، افواجِ پاکستان پائندہ باد اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آئی لو یو کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ننھے شرکاء نے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے خصوصی محبت بھرے پیغامات دیے اور افواجِ پاکستان کو دشمن کے خلاف عظیم کامیابی پر زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔تاریخی دن کی خوشی میں سبز و سفید غبارے فضا میں چھوڑے گئے ، جن پر پاکستان سے محبت، قومی فتح، استحکام اور دشمن کی شکست کے نعرے درج تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ٹرانسپورٹرزنے انٹرسٹی کرایوں میں مزید 15 فیصد تک ازخود اضافہ کردیا

محکمہ جنگلات کی مبینہ ملی بھگت درختوں کا صفایا

بنیان مرصوص کی شاندار فتح پوری پاکستانی قوم کیلئے قابل فخر ،کمشنر سرگودھا

آر پی او آفس میں قائم کمپلینٹ سیل میں کھلی کچہری کا انعقاد

ضلع بھر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات

معرکہ حق ،سپورٹس اسٹیڈیم میں شاندار میوزک کنسرٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت: کب‘ کیوں اور کیسے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سندھ کے کنارے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عجیب جنگ تھی!!
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف ‘ برآمدات اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
آٹھ۔ صفر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دفاعِ وطن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر