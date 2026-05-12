صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عیدالاضحی پر جانوروں کی من مانی قیمتوں کیخلاف7روز میں فیصلہ کرنیکاحکم

  • لاہور
عیدالاضحی پر جانوروں کی من مانی قیمتوں کیخلاف7روز میں فیصلہ کرنیکاحکم

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں عیدالاضحی کے موقع پر مویشی منڈیوں میں من مانی قیمتوں، قصابوں کی رجسٹریشن اورسڑکوں پر سری پائے بھوننے پر پابندی کیخلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔۔۔

 عدالت نے متعلقہ حکام کو 7دن میں فیصلہ کرنے کاحکم دیکر کیس نمٹا دیا۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے شہری منیب طارق کی درخواست پر سماعت کی، مؤقف اختیار کیاگیا کہ عیدالاضحی سے قبل مویشی منڈیوں میں سرکاری نرخ نامے نہ ہونے پربیوپاری من مانے دام وصول کرتے ہیں اور وزن کے مطابق قیمتوں کا کوئی مؤثر نظام نہیں۔، شہریوں کو دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ یہ بھی نشاندہی کی گئی کہ عید کے دوران ہزاروں غیر تربیت یافتہ افراد قصائی کام کرتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ