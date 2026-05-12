صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ مارکیٹس کے اوقات کار پر نظر ثانی کریں :مجاہد مقصود بٹ

  • لاہور
وزیر اعلیٰ مارکیٹس کے اوقات کار پر نظر ثانی کریں :مجاہد مقصود بٹ

لاہور ( کامرس رپورٹر)صدرـ انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے کہاہے کہ عیدسیزن جاری ہے ، وزیر اعلیٰ مارکیٹس کے۔۔

 اوقات کار پر نظر ثانی کریں ۔پریس کلب میں عہدیداران کی پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا تاجرلاک ڈاؤن سے سخت پریشان ہیں ،معرکہ حق کا جشن تو منالیا،اب معرکہ معیشت میں فتح بھی حاصل کرنی چاہئے ۔ رات 8 بجے کی پابندی سے ریٹیل مارکیٹس بری طرح متاثر ہورہی ہیں۔مطالبات نہ مانے گئے تو بھرپور تاجر رابطہ مہم شروع کرینگے اورآئندہ پریس کانفرنس سڑک پر ہوگی۔ جنرل سیکرٹری طیب میر ،سیکرٹری انفارمیشن حافظ علاؤ الدین سمیت مختلف مارکیٹس و بازاروں کے صدور و جنرل سیکرٹریز نے کہا پیرا فورس کے طریقہ کار پر شدید تحفظات ہیں۔فوری باڈی کیم لگائے جائیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ