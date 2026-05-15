صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایل آر اے :مشترکہ اراضی کے 10لاکھ ونڈہ جات کی تقسیم مکمل

  • لاہور
پی ایل آر اے :مشترکہ اراضی کے 10لاکھ ونڈہ جات کی تقسیم مکمل

اراضی کی بروقت تقسیم سے متعدد قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا:ڈی جی اکرام الحق

لاہور (سٹاف رپورٹر ) منصوبہ برائے اصلاح نظامِ اراضی، پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی، بورڈ آف ریونیو، حکومتِ پنجاب کی جانب سے صوبہ بھر میں مشترکہ اراضی کھاتہ جات کی بلا معاوضہ تقسیم مہم کے سلسلے میں ایک اہم سنگِ میل عبور کر لیا گیا ہے ۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد جائیداد کے ریکارڈ کی فوری تصدیق، خواتین کے وراثتی حقوق کا تحفظ، کھیوٹ سسٹم سے نجات، اور کھیوٹ و خسرہ کی کمپیوٹرائزڈ نقشہ جات کے ذریعے درست پیمائش کو یقینی بنانا ہے۔ منصوبے کے تحت اب تک دس لاکھ سے زائد ونڈہ جات کی تقسیم کامیابی سے مکمل ہو چکی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی اکرام الحق نے کہا ہے کہ اراضی کی بروقت تقسیم سے متعدد قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں ماہ شاہراہ بھٹو عوام کیلئے مکمل کھول دینگے ، شرجیل میمن

تجاوزات کیس، میئراور دیگر افسران سے چار ہفتوں میں جواب طلب

شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ سے شہری پریشان

آٹزم شعبے میں نمایاں خدمات پر ارم رضوان کو تمغئہ امتیازسے نواز دیا گیا

سی ویو روڈ پر ڈالے کی ٹکر سے گاڑی میں سوار شخص جاں بحق

بین الصوبائی منشیات نیٹ ورک کا کارندہ گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ