صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل سی ڈبلیو یو کے محکمہ موسمیات کیساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط

  • لاہور
ایل سی ڈبلیو یو کے محکمہ موسمیات کیساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط

لاہور(خبر نگار )لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے آفس آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن نے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن محکمہ موسمیات پاکستان کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی، ریموٹ سینسنگ، سیلاب کی پیشگوئی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کیلئے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے ہیں۔

معاہدے پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی اور چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر ظہیر احمد بابر نے دستخط کیے ۔اس موقع پر شعبہ جغرافیہ کی چیئرپرسن ڈاکٹر نوشین مظہر نے فوکل پرسن کے طور پر تعاون کی کوآرڈینیشن کے فرائض انجام دیے ۔معاہدے کے تحت دونوں ادارے انٹرن شپس، تربیتی پروگرامز، ماڈلنگ تکنیکوں اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مشترکہ تحقیق کو فروغ دیں گے ۔ یہ اشتراک پاکستان میں موسمیاتی خطرات سے نمٹنے ، قدرتی آفات کی پیشگی تیاری اور ماحولیاتی استحکام کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں ماہ شاہراہ بھٹو عوام کیلئے مکمل کھول دینگے ، شرجیل میمن

تجاوزات کیس، میئراور دیگر افسران سے چار ہفتوں میں جواب طلب

شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ سے شہری پریشان

آٹزم شعبے میں نمایاں خدمات پر ارم رضوان کو تمغئہ امتیازسے نواز دیا گیا

سی ویو روڈ پر ڈالے کی ٹکر سے گاڑی میں سوار شخص جاں بحق

بین الصوبائی منشیات نیٹ ورک کا کارندہ گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ