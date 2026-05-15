صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کو آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر لوٹنے والا گروہ گرفتار

  • لاہور
شہریوں کو آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر لوٹنے والا گروہ گرفتار

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) شہریوں کو آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر لوٹنے والا گروہ گرفتار۔۔۔

این سی سی آئی اے نے لاہور کے پوش علاقے میں جعلی ٹریڈنگ کال سینٹر پر چھاپہ مار کر 3 خواتین سمیت 7 ملزمان گرفتار کر لیے ۔7 رکنی سائبر فراڈ نیٹ ورک نے شہریوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ کیا، این سی سی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ گروہ کالز اور سوشل میڈیا ایپس سے شہریوں کو پرکشش منافع کا جھانسہ دیتا،این سی سی آئی اے نے کال سینٹرز سے 415 جعلی سمز، 56 اے ٹی ایم کارڈز اور بائیومیٹرک ڈیوائسز برآمد کرلیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رواں ماہ شاہراہ بھٹو عوام کیلئے مکمل کھول دینگے ، شرجیل میمن

تجاوزات کیس، میئراور دیگر افسران سے چار ہفتوں میں جواب طلب

شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ سے شہری پریشان

آٹزم شعبے میں نمایاں خدمات پر ارم رضوان کو تمغئہ امتیازسے نواز دیا گیا

سی ویو روڈ پر ڈالے کی ٹکر سے گاڑی میں سوار شخص جاں بحق

بین الصوبائی منشیات نیٹ ورک کا کارندہ گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ