انٹر امتحانی مراکز والے علاقوں میں لوڈشیڈنگ کم کرنیکی درخواست
لاہور(خبر نگار)انٹر کے سالانہ امتحانات کے دوران طلبہ کو گرمی سے بچانے کیلئے لاہور بورڈ نے لیسکو حکام کو 566امتحانی مراکز کی ۔۔
فہرست ارسال کرکے متعلقہ علاقوں میں لوڈشیڈنگ کم کرنیکی درخواست کردی۔کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمن کا کہنا ہے کہ شدید گرمی پر امتحانی مراکز میں خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ریذیڈنٹ انسپکٹرز کو امیدواروں کو ہوا دار کمروں میں بٹھانے اور تمام سنٹرز میں ٹھنڈے پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کردی گئی ہے ۔امتحانات کے انتظامات مکمل ہیں جنکا آغاز کل سے ہوگا۔