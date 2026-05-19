فیصلے کیخلاف درخواست خارج دادے کوپوتے کا خرچہ دینے کا حکم
لاہور( کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں پوتے کو خرچہ ادا کرنے کے فیصلے کیخلاف درخواست پر سماعت ،جسٹس سلطان محمود نے درخواست خارج کرکے پوتے کو خرچہ ادا کرنے کا حکم دیدیا۔۔۔
وکیل نے موقف اپنایا کہ ٹرائل کورٹ نے دادے کو خرچہ دینے کا حکم حقائق کے منافی دیا ،فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے ، پوتے کے وکیل نے موقف اپنایا کہ دادا کے نام پر پراپرٹی ہے اوروہ خرچہ ادا کرنے کی حیثیت رکھتا ہے ،عدالت نے درخواست خارج کرنے کا حکم دیکر فیملی کورٹ کا فیصلہ بحال رکھا۔