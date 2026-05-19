پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کا نام پی این ای ایل سے نکالنے کی درخواست پر جواب طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس رضا قریشی نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کا نام پی این ای ایل سے نکالنے کی درخواست پر ایف آئی اے سے تحریری جواب طلب کر لیا۔۔۔۔
ملک احد اعوان ایڈووکیٹ نے موقف اپنایا نام نکلوانے کیلئے رابطہ کیاتوایف آئی اے نے بتایا نام فہرست سے نہیں نکال سکتے، درخواست گزار دہشتگردی مقدمات میں ضمانت پر ہے ، عدالت جواب کا لعدم قراردیکر نام نکالنے کا حکم دے ۔ ادھرانسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر گل نے 9 مئی جلائو گھیرائو کے4مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عباس کی عبوری ضمانت میں 10جون تک توسیع کر کے پراسکیوشن کو ریکارڈ پیش کرنیکی مہلت دیدی۔