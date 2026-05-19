ڈائریکٹر فرنچ کلچر سینٹر کا ویٹرنری یونیورسٹی کادورہ
لاہور (خبر نگار)ڈائریکٹر فرنچ کلچر سینٹر لا ہور فا بریس ڈس ڈیئر نے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور کا دورہ کیا۔۔۔
اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود ربا نی سمیت سینئر پروفیسر سے ملا قات کی۔ دریں اثنا سٹی کیمپس میں اجلاس بھی ہوا ۔ڈاکٹر مسعود ربا نی نے ڈائریکٹر فرنچ کلچر سینٹر کو ویٹر نری یونیورسٹی کی تا ریخی اہمیت اوراسکے فرانس سے روا بط بارے بتایا کہ ہمارے دیگر فیکلٹی ممبران نے ڈاکٹر آف فلا سفی کی ڈگریا ں فرانسیسی تعلیمی اداروں سے حا صل کی ہیں۔انہو ں نے فرنچ اداروں کیساتھ سا ئنٹفک اشتراک قا ئم کرنے کا اظہا ر کیا تا کہ ویٹر نری یونیورسٹی کے طلبہ اعلیٰ اداروں سے تعلیم حا صل کر سکیں ۔ فا بریس ڈس ڈیئر نے ویٹرنری یونیورسٹی کا فرنچ تعلیمی ادا رو ں سے تعا ون کرانے کی یقین دہا نی کروا ئی۔ قبل ازیں ویٹر نری یونیورسٹی سوات کے طلبہ نے بھی یواس کا مطا لعا تی دورہ کیا۔