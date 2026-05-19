10 منتخب اضلاع میں خصوصی انسدادِ پولیو مہم کا آغاز
لاہور ( ہیلتھ رپورٹر )پنجاب میں پولیو کے خاتمے کیلئے حکومت نے ایک بار پھر بڑے پیمانے پر مہم شروع کر دی۔ ۔۔
پنجاب ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق صوبے کے 10 منتخب اضلاع میں گزشتہ روز خصوصی انسدادِ پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ۔ 61لاکھ 90 ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ لاہور میں یہ مہم 24 مئی تک جاری رہے گی۔ حکام نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ 5 سال سے کم عمر تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانا یقینی بنائیں۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر جائیں گی، شہری اپنے بچوں کو اس موذی مرض سے محفوظ بنائیں۔