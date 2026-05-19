ذہین طلبہ ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں:انتظار کندل

  • لاہور
سانگلاہل(تحصیل رپورٹر) دارالاسلام ہائی سکول میں زیر تعلیم طلبا و طالبات میں فری یونیفارم اور شوز تقسیم کئے گئے۔۔

 ،اس ضمن میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا،جسکی صدارت چیف ایگزیکٹو انتظار علی کندل نے کی،جبکہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل دانش مہمان خصوصی تھے ، جنہوں نے بچوں کو انعامات بھی دئیے ۔اجمل دانش نے کہا کہ ادارہ تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے ۔انتظار علی کندل نے کہا کہ ذہین وفطین طلباء وطالبات ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں جن کی بہترین تعلیم و تربیت ہماری قومی ذمہ داری ہے ۔

 

