قصور:ڈی سی نے بچوں کو قطرے پلاکر پولیو مہم کا آغاز کردیا
قصور(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر قصور محمدآصف رضا نے بابابلھے شاہ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر تین روزہ خصوصی پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔۔۔
اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اور ایم ایس قصور ڈاکٹر کاشف کمبوہ بھی ہمراہ موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر کا اس موقع پرکہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کیلئے پولیو کے دو قطرے لازمی پلوائیں اور ٹیموں کیساتھ تعاون کریں۔ مہم کے 100 فیصد نتائج حاصل کرنے کیلئے تمام موجودہ وسائل کو بروئے کار لایا جائیگا۔