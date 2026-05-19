کوٹ رادھا کشن میں نئے نادرا آفس کا افتتاح کردیا گیا
افتتاح وفاقی وزیرملک رشید احمد نے ڈائریکٹر جنرل پنجاب نادرا فضا شاہد کے ہمراہ کیا
کوٹ رادھاکشن (تحصیل رپورٹر)شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کیلئے کوٹ رادھا کشن میں نادرا کے نئے دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ مذہبی سکالر علامہ محمد احمد برکاتی نے دعائے خیر منگوائی ۔تقریب کا افتتاح وفاقی وزیر مملکت اور ایم این اے ملک رشید احمد خاں نے ڈائریکٹر جنرل پنجاب نادرا فضا شاہد کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری محمد علی، کوآرڈینیٹر وفاقی وزیر مملکت ملک خالدعمر خاں ، رؤف نواب چودھری ، چودھری مہر دین متا ، زبیراحمدبھٹی ، راؤ محمد یوسف ، جنیدامجدچودھری ، ماسٹر نثاراحمدبلندا ور دیگر معززین علاقہ بھی موجود تھے ،ڈی جی پنجاب نادرا نے بتایا کہ دفتر میں جدید سہولیات اور تربیت یافتہ عملہ تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ شہریوں کے مسائل جلد حل کیے جا سکیں۔تقریب میں مقامی سیاسی و سماجی شخصیات، صحافیوں اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں نے نئے دفتر کے قیام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس اقدام کو سراہا۔