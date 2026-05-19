ڈکیت و چور گینگ کا سرغنہ 2ساتھیوں سمیت گرفتار
جرائم پیشہ کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی :ڈی پی او ارسلان زاہد
ننکانہ صاحب( خبر نگار ) خطرناک ڈکیت و چور گینگ کے سرغنہ کو 2ساتھیوں سمیت گرفتار کرکے 10لاکھ روپے مالیت کا چوری شدہ سامان اور اسلحہ برآمد کر لیاگیا۔ ڈی پی او ارسلان زاہد کی ہدایت پر تھانہ واربرٹن پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے خطرناک ڈکیت و چور گینگ کے سرغنہ سمیت تین ملزموں کو گرفتار کیا جن میں ناصر، عدیل اور آصف شامل ہیں۔ ڈی پی او ارسلان زاہد نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی ۔