امتناع قادیانیت آرڈیننس کو عملاً نافذ کیا جائے :اے پی سی کااعلامیہ
لاہور(سیاسی نمائندہ)مجلس احرار اسلام کی دعوت پر ایوان احرار مسلم ٹاؤن لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ۔۔۔
صدارت قائد احرار مولانا کفیل بخاری نے کی۔ شریعت کونسل کے امیر مولانا زاہد الراشدی، مولانا عبد الروف فاروقی، جے یوآئی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا امجد خان، لیاقت بلوچ، مولانا مغیرہ، میاں اویس،مولانا ظہیر ظہیرودیگرکی جانب سے متفقہ اعلامیہ جاری کیاگیاجس میںقادیانیوں کو سرکاری عہدوں سے ہٹانے ، قربانی جیسے اہم فریضہ جو شعائر اسلام میں سے ہے سے روکنے ، امتناع قادیانیت آرڈیننس کو عملاً نافذ کرنے سمیت دیگرمطالبات پیش کئے گئے ۔