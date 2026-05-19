ہائی کمشنر روانڈاکی پاکستانی تاجروں کو افریقی مارکیٹ تک رسائی کی دعوت
لاہور( کامرس رپورٹر)جمہوریہ روانڈا کی ہائی کمشنر ہریریمانا فاتو نے کہا ہے کہ روانڈا پاکستانی تاجروں کیلئے۔۔۔
مشرقی افریقہ کی 30 کروڑ صارفین پر مشتمل بڑی مارکیٹ تک رسائی کا بہترین گیٹ وے ہے جبکہ وہاں سرمایہ کاری، تجارت اور صنعتی تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔وہ لاہور چیمبر آف کامرس میں صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل سے ملاقات پر خطاب کر رہی تھیں۔ اس موقع پر اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور نئے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔