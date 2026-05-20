مریدکے :موڑ کااٹتے ٹریکٹر ٹرالی الٹ گئی ، 6افراد شدید زخمی
مریدکے (نمائندہ دنیا)مریدکے لنک روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کی لاپروائی اور تیز رفتاری کے باعث موڑ کاٹتے ٹرالی الٹ گئی۔۔۔
، جس کے نتیجے میں اس پر سوار 6افراد شدید زخمی ہو گئے ، جنہیں ریسکیو ٹیم نے ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال پہنچا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نواحی گاؤں بھیانوالہ کی جانب جانے والے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کی غفلت و لاپروائی کی وجہ سے ٹرالی اچانک الٹی جس کے نتیجے میں اس پر سوار چھ افراد شدید زخمی ہوئے ۔ ریسکیو عملے نے اطلاع پر فوری موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد کے بعد تمام شدید زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال مریدکے منتقل کر دیا۔