صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف بلاتفریق آپریشن کیا جائے :اے سی ننکانہ

  • لاہور
تجاوزات کیخلاف بلاتفریق آپریشن کیا جائے :اے سی ننکانہ

ننکانہ صاحب ( خبر نگار) اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب ڈاکٹر ندا اقبال نے شہری سہولیات کا جائزہ لینے کے واربرٹن کا تفصیلی دورہ کیا۔۔۔۔

 واربرٹن کے مختلف بازاروں میں بیوٹیفکیشن کے جاری منصوبوں، صفائی ستھرائی سمیت تجاوزا ت کا جائزہ لیا۔دوران وزٹ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر ندا اقبال نے متعلقہ افسران اور کنٹریکٹر کو بیوٹیفکیشن کے جاری کاموں میں مزید تیزی لانے کے احکامات جاری کئے۔ کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کو ٹائم لائن اور پائیداری کے ساتھ بروقت مکمل کیا جائے اور ان میں استعمال ہونے والے میٹریل پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔انہوں نے سی او میونسپل کمیٹی واربرٹن کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ واربرٹن کے تمام بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ فی الفور یقینی بنایا جائے ، تجاوزات کرنے والوں کے خلاف بلاتفریق آپریشن کیا جائے ، کوتاہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔بعدازاں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر ندا اقبال نے واربرٹن میں قائم عارضی مویشی منڈی کا دورہ کرکے ، تعینات عملے کی حاضری سمیت انتظامات و سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پراسیکوشن کارکردگی کی باقاعدہ نگرانی کا فیصلہ

شہر اولیا ء کی بیوٹیفکیشن،تمام ترقیاتی منصوبے رواں سال مکمل کرنے کا حکم

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل آفس کادورہ ، غیر متعلقہ شخص گرفتار

زکریا یونیورسٹی میں اساتذہ اور ملازمین کو گھر الاٹ

بورے والا مویشی منڈی میں سہولیات کی کمی، شہری شدید پریشان

ٹرین کے سامنے آ کر 60سالہ شخص کی خودکشی

آج کے کالمز

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر