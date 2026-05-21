صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آؤٹ سورس سکولوں کی کارکردگی جانچنے کیلئے ٹیسٹ لینے کا فیصلہ

  • لاہور
آؤٹ سورس سکولوں کی کارکردگی جانچنے کیلئے ٹیسٹ لینے کا فیصلہ

پنجاب بھر کے 13ہزار سکولوں میں طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا

لاہور(خبر نگار) محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب نے آؤٹ سورس سکولوں کی کارکردگی جانچنے کیلئے صوبہ بھر میں خصوصی ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب بھر کے آؤٹ سورس سکولوں میں ایک ہی روز سکول بیسڈ اسیسمنٹ کا انعقاد کیا جائے گا۔محکمہ سکول ایجوکیشن پیکٹا کے تعاون سے یہ اسیسمنٹ منعقد کرے گا جس کے تحت پنجاب بھر کے تقریباً 13 ہزار سکولوں میں طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ذرائع کا کہنا ہے کہ سکولوں کی کارکردگی کی بنیاد پر مستقبل میں فنڈنگ اور دیگر انتظامی فیصلے کیے جائیں گے ۔ اس مقصد کیلئے ہر ضلع میں ایجوکیشن اتھارٹی کے افسران کو مانیٹرنگ کی ذمہ داریاں سونپی جائیں گی تاکہ اسیسمنٹ کا عمل شفاف انداز میں مکمل کیا جا سکے ۔محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق اس سے قبل آؤٹ سورس سکولوں کی کارکردگی کا جائزہ کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ کے ذریعے لیا جاتا تھا، تاہم اب سکول بیسڈ اسیسمنٹ کے نئے نظام کے ذریعے نتائج اور تدریسی معیار کو مزید مؤثر انداز میں جانچا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے مالی وسائل کو شفاف انداز میں بروئے کار لایا جائے ،کمشنر سرگودھا

شہری مسائل فوری حل کریں:آر پی او

شہری جا نوروں کی آلائشیں کھلے عام ہر گز نہ پھنکیں ، ڈپٹی کمشنر

سرکاری ملازمین کے بیوگان کیلئے 3 کروڑ 98 لاکھ گرانٹس منظور

پائیدار امن کیلئے ممبران امن کمیٹی کلیدی کردار ادا کریں ،ڈپٹی کمشنر

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال خوشاب کیمپس ٹوکا اچانک دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن