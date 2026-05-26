صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زائد کرایہ وصولی اور اوورلوڈنگ کیخلاف خصوصی مہم

  • لاہور
زائد کرایہ وصولی اور اوورلوڈنگ کیخلاف خصوصی مہم

مسافر گاڑیوں پر کرایوں کی فہرست نمایاں طور پر آویزاں کی جائے :ڈی آئی جی

لاہور(کرائم رپورٹر) عیدالاضحیٰ کے موقع پر زائد کرایہ وصولی اور اوورلوڈنگ کے خلاف موٹروے پولیس نے قومی شاہراہوں پر خصوصی مہم کا آغاز کر دیا۔ ڈی آئی جی شاہد جاوید نے ہدایت کی ہے کہ زائد کرایہ وصولی کی شکایات پر مسافروں کو کرایہ واپس کروانے کے ساتھ متعلقہ گاڑی کو جرمانہ بھی کیا جائے ۔ترجمان سینٹرل زون کے مطابق قومی شاہراہ کے مختلف مقامات پر خصوصی چیکنگ پوائنٹس قائم کر دیئے گئے ہیں جبکہ ٹال پلازوں پر بسوں اور ویگنوں کے عملے کو بریفنگ دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے ۔ لاہور سمیت مختلف روٹس پر اوورلوڈنگ اور اوورچارجنگ کرنے والی مسافر بردار بسوں اور ویگنوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ترجمان کا کہنا ہے کہ اوورچارجنگ اور اوورلوڈنگ کے خلاف خصوصی مہم 10 روز تک جاری رہے گی۔ ڈی آئی جی شاہد جاوید نے ہدایت کی ہے کہ تمام مسافر بردار گاڑیوں پر کرایوں کی فہرست نمایاں طور پر آویزاں کی جائے جبکہ پیٹرولنگ افسران بسوں میں سوار ہو کر مسافروں کو خصوصی بریفنگ دیں۔ڈی آئی جی شاہد جاوید نے مزید کہا کہ مسافروں کو موٹروے پولیس کی ہیلپ لائن 130کے بارے میں آگاہ کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیا خورونوش کی من مانی قیمتیں : دودھ ، گھی ، سبزی ، پھل مہنگے

علی پور چٹھہ : صفائی ورکرز کوڑا جمع کر کے جلانے لگے، فضا آلودہ ، شہریوں کا احتجاج

مذہبی ہم آ ہنگی کی فضا برقرار رکھنا مشترکہ ذمہ داری :کمشنر

آلائشوں کو ٹھکانے لگانے‘صفائی کا جامع پلان تیار

وزیرآباد :جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ سیف سٹی پراجیکٹ فعال

علی پورچٹھہ:عید پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس