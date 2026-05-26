سعد رفیق کا جامعہ عروۃ الوثقیٰ کا دورہ ، جواد نقوی سے ملاقات
دونوں رہنمائوں میں موجودہ علاقائی وعالمی صورتحال، ودیگر موضوعات پر تبادلہ خیال
کاہنہ(نامہ نگار)مسلم لیگ (ن) کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق نے جامعہ عروۃ الوثقیٰ لاہور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جامعہ کے مختلف تعلیمی، تربیتی اور فکری شعبہ جات کا تفصیلی دورہ کیا اور مدیرِ اعلیٰ علامہ سید جواد نقوی سے ملاقات کی۔علامہ سید جواد نقوی نے موجودہ علاقائی اور عالمی صورتحال، اْمتِ مسلمہ کو درپیش چیلنجز، قومی وحدت اور فکری بیداری کے موضوعات پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں حق اور باطل کے درمیان واضح تمیز قائم ہو چکی ہے ، اور ایسے حالات میں وہی شخص سرخرو ہوتا ہے جو دباؤ، مفادات اور مصلحتوں سے بالاتر ہو کر حق کا ساتھ دے ۔علامہ سید جواد نقوی نے ایران امریکا جنگ کے تناظر میں خواجہ سعد رفیق کے واضح اور جراتمندانہ مؤقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ باشعور اور باضمیر قیادت ہی قوموں کی درست رہنمائی کر سکتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ظلم، ناانصافی اور استعماری قوتوں کے خلاف آواز بلند کرنا اہلِ ضمیر کا فریضہ ہے ۔اس موقع پر خواجہ سعد رفیق نے علامہ سید جواد نقوی کی علمی، دینی اور قومی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ اتحاد، برداشت اور بین المسالک ہم آہنگی کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں فرقہ واریت اور انتشار نے ملک و قوم کو شدید نقصان پہنچایا۔