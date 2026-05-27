صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈولفن سکواڈ کا پٹرولنگ پلان فعال، 335 ملزم پکڑے گئے

  • لاہور
ڈولفن سکواڈ کا پٹرولنگ پلان فعال، 335 ملزم پکڑے گئے

لاہور(کرائم رپورٹر)عید پرشہریوں کے جان و مال کے تحفظ اورفول پروف سکیورٹی کیلئے ڈولفن سکواڈ کا پٹرولنگ پلان فعال، 335 ملزم گرفتار کرلئے گئے ۔ڈولفن سکواڈ اور پی آر یو نے شہر بھر میں۔۔۔

 پٹرولنگ پلان پر عملدرآمد تیز کر دیا۔ چوروں، ڈکیتوں، نوسربازوں اور فراڈیوں کیخلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں ۔گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران شہر بھر کے کرائم ہاٹ سپاٹس پر سنیپ چیکنگ، سرچ اینڈ سویپ آپریشنز کے دوران 335 ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ ڈکیتی چوری کی وارداتوں میں ملوث 4 ملزموں کو بھی گرفتار کیا گیا جبکہ ڈولفن سکواڈ نے خطرناک ڈکیت گینگ کو بھی پکڑ لیا۔ایس پی ڈولفن کے مطابق دورانِ پٹرولنگ 13 اشتہاری ، 122 عادی مجرم اور 5 عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا۔ منشیات فروشوں کے قبضے سے 10 بوتلیں شراب، چرس اور آئس بھی برآمد کی گئی اس کے علاوہ ون ویلنگ اور پتنگ بازی میں ملوث 16 افراد کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ایس پی ڈولفن بلال احمد کا کہنا تھا کہ ڈولفن سکواڈ اور پی آر یو عید قرباں کے موقع پر شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کیلئے ہمہ وقت متحرک اور پرعزم ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی اختتام پذیر

عید سے قبل اشیا خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں

خاتون کے قتل کا مقدمہ پڑوسی پولیس اہلکار کیخلاف درج

موٹر سائیکل سوار کو حادثہ

مویشیوں کی نگرانی کرنے والے نوجوان لٹ گئے

محراب پور:خودسوزی کرنیوالا جیالا5روز بعد دم توڑ گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
سلگتے ارمان اپنے بھی تو ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دو سپاہی اور ایک گداگر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
2026-27ء کا بجٹ اور تعلیم
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیراعظم کے دورۂ چین کے ثمرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
قربانی، احساس اور انسانیت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
یوم النحر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر