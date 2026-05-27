شیخوپورہ میں نماز عیدالاضحی کے اجتماعات کے اوقات لاہور 27 مئی ، 2026

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ شہر اور گردو نواح میں 500سے زائد مقامات پر عیدالاضحی کے روح پرور چھوٹے بڑے اجتماعات مساجد اور کھلے میدانوں و پارکوں میں ہوں گے۔

جہاں پر نماز عید کے اوقات کار کی تفصیل کچھ یوں ہے :5:00جامع مسجد عمر بن خطاب گارڈن ٹاؤن قاری طیب غفور شیخوپوری،5:15گراؤنڈ نہری کوارٹرز مولانا محمد فاروق محمدی،5:30زرعی فارم مولانا ثناء اﷲ بھٹی ایم اے ، مسلم ماڈل ہائی سکول داموآنہ روڈ باہتمام جامع زینت المساجد، جامع مسجد ریاض الجنۃ نزد بتی چوک مولانا حبیب الرحمن سلفی، ہاؤسنگ کالونی مین مارکیٹ باہتمام جامع مسجد فیضان میلاد النبیﷺ، عائشہ پارک سول لائنز حافظ بابر سلفی5:45دارالالسلام ایجوکیشن سسٹم جیون پورہ مولانا ابوابراہیم محمد ندیم، رحمت کالونی نمبر 2گلی نمبر 4ریلو ے لائن مولانا محمد شفیق الرحمن ندیم، بالمقابل گورنمنٹ لیاقت ہائی سکول جناح پارک گراؤنڈ حافظ عبدالباسط شیخوپوری، مرکز خالد بن ولید ریگل چوک مولانا حافظ عبداﷲ سلیم، باری ٹاؤن گوجرانوالہ روڈ قاری عبدالرحمن شیخوپوری، جامع مسجد فیضان میلاد النبیﷺ ہاؤسنگ کالونی حافظ حسنین مدنی عطاری، جامعہ مسجد حنفیہ عثمانیہ محلہ سلطانپورہ،جامعہ مسجد عبدالرحمن بن عوف،6:00 گورنمنٹ ہائی سکول گراؤنڈ مولانا حافظ خرم شہزاد، جامع مسجد شریف گھنگ روڈ حافظ محمد سلیمان، میاں جی اوپن میرج ہال حافظ طیب رحمن فاروقی، مسجد ریاض الجنۃ نزد گرلز کالج،گراؤنڈ فاران ماڈل سکول علامہ اقبال پارک ٹیکسٹی اسٹینڈ مولانا حافظ محمد قسیم،جامع مسجد اہلحدیث چونگی پھاٹک مولانا محمد عرفان محمدی،جامع مسجد اقصیٰ اہلحدیث ریلوے روڈ، جامع مسجد طیب اہلحدیث بھکھی روڈ کھوکھر ٹاؤن مولانا طیب الرحمن فاروقی، میاں جی اوپن میرج گارڈن بھکھی روڈ مولانا طیب الرحمن فاروقی، جامع مسجد ابوبکر اہلحدیث نشاط ٹاؤن حافظ عبدالقدوس عاصم، جامع مسجد والدین گھنگ روڈ قاری ثناء اﷲ محمدی،جمال ٹاؤن حافظ عبدالباسط ظہیر شیخوپوری ،6:15بھٹی میرج ہال جی ٹی روڈ فیروزوالہ مفتی حافظ محمد اسلم شاہدروی، تھانہ صدر چوک گراؤنڈ ڈاکٹر قاری فیاض الحسن جمیل الازہری، جامع مسجد اہلحدیث ٹیوب ویل نمبر4، جامعہ مسجد ابوبکر صدیق ماچھیکے ، 7:00جامع ہائی سکول گراؤنڈ مولانا سلیم اعظم بلوچ، جامع مسجد بلال فیصل آبادروڈ، جامع مسجد رحمان جمال گارڈن، جامع مسجد ذکریا قاضی پارک،اہل تشیع کے اوقات کارمندرجہ ذیل ہونگے :7:00جامع مسجد مصطفی نشیمن پارک ہاؤسنگ کالونی،7:15جامع مسجد حیدریہ جمیل ٹاؤن، امام بارگاہ قصر بتول جیون پورہ، 7:30بجے مرکزی امام بارگاہ کلاں چوک امام بارگاہ،امام بارگاہ شان حسین، امام بارگاہ شان زہرہ، جامع مسجد علی جہانگیر آباد، امام بارگاہ دربار حسین۔