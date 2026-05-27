کالا شاہ کاکو، مریدکے میں نماز عیدالاضحی کے اوقات
کالا شاہ کاکو(نامہ نگار)کالا شاہ کاکو، مریدکے اور اس کے گردو نواح میں عید الاضحی کی نماز کے اوقات مندرجہ ذیل ہیں۔صبح 5:30بجے جامع مسجد رحمت العالمین، ماڈل سٹی، قاری محمد داؤد۔مرکزی جامع مسجد رحمانیہ اہلحدیث مریدکے ، مولانا احتشام الحق آف بھوپال۔صبح 6:00بجے جامع مسجد سکینہ، ٹاؤن مریدکے ۔
مولانا توکل حسین شاہ جامع مسجد سکینہ مجید، احمد پورہ، حافظ محمد عرفان محمدی،صبح 6:30بجے جامع مسجد حرا، جی ٹی روڈ مریدکے ۔ خطیب پروفیسرڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان،جامع مسجد علم الدین، نہر حدوکے ، خطیب محمد رضوان منشاء،جامعہ مسجد بنون اسلام ملک اصغر والی، خطیب حافظ محمد الیاس،جامعہ مسجد ریاض الجنہ بنگلہ روڈ ، خطیب مفتی ندیم معاویہ،صبح 6:45 بجے ،چاہل گارڈن جی ٹی روڈ مریدکے ۔ حافظ عطاء الرحمان عامر،صبح 7:00بجے جامع مسجدنور القرآن محلہ نور پارک۔ خطیب سید وقار حسین شاہ شیرازی،جامعہ مسجد نگینہ مدینہ محلہ احمد پورہ، مریدکے ۔ قاری ناظم حسین جلالی،جامع مسجد نورانی شیرازی محلہ مریدکے ۔جامع مسجد نور حنفیہ مہاجرین، مین بازار۔ قاری محمد رمضان،جامع مسجد عائشہ بنون اسلام، قذافی پارک ، خطیب ماسٹرمحمد الیاس،جامع مسجد کوثر بنون اسلام گلاں والی ٹاؤن مریدکے ، خطیب حافظ محمد ذیشان،جامع مسجد بنون اسلام عظمت اسلام حدوکے ، خطیب محمد شریف عالم،جامع مسجد بیت المکرم، ٹاؤن مریدکے ۔ حافظ ذو القرنین،جامع مسجد بنون اسلام بابا چراغ دین والی بصرہ کالونی مریدکے ، خطیب صاحبزادہ افتخار احمد جامع مسجد بنون اسلام ملک مشتاق والی حدوکے ، خطیب شوکت اسلام،جامع مسجد قادریہ رحمان پورہ داؤکے ۔ خطیب حافظ محمد اکرم،جامع مسجد رضائے حبیب، محلہ شیخاں، مفتی نعیم رحمت نوری،جامع مسجد غوثیہ ریلوے گراؤنڈ مریدکے ٹاؤن۔ خطیب قاری غلام رسول،جامع مسجد اقصیٰ احمد پورہ ۔ خطیب مولانا احمد شاہ بخاری،مرکزی امام بارگاہ مریدکے ۔ علامہ ارشاد حسین شمسی،جامع مسجد اہلسنت قلعہ بھٹیانوالہ۔ خطیب مولوی عبد الغفار،جامع مسجد اہلحدیث پٹیالہ دوست محمد۔ خطیب محمد طفیل،جامعہ مسجد غلہ منڈی مریدکے ۔ علامہ قاری محمد عبد اﷲ طاہر شاہ بخاری،گراؤنڈ گورنمنٹ ہائی سکول ٹپیالہ دوست محمد ۔ خطیب مولوی مختار احمد،عید گاہ ٹپیالہ دوست محمد،جامعہ مسجد المدینہ بس سٹاپ ۔ خطیب قاری محمد بخش،جامعہ مسجد رضائے مصطفی پیراں منڈی۔ خطیب مولانا محمد علی نوری،جامعہ مسجد گلزار مدینہ ،خطیب مولانا افتخار الحسن،جامعہ مسجد اشرفی۔ خطیب قاری محمد مسعود اشرف قصوری،جامعہ مسجد ظفریہ کوٹھی پیر بہاؤالدین ہاشمی۔مرکزی امام بارگاہ قلعہ بھٹیانوالہ۔ مولوی ظل حسنین،جامع مسجد قلعہ بھٹیانوالہ۔ مولانا حافظ عبد الرشید،جامعہ مسجد مہاجرین۔قاری محمد رمضان ،جامعہ مسجد سعیدیہ پیراں منڈی۔ قاری محمد اسماعیل،مرکزی جامعہ مسجد نور داؤکے ۔ حافظ ضیاء المصطفی نوری،جامعہ مسجد صدیقیہ غوثیہ۔ خطیب قاری محمد لطیف نوری،جامعہ مسجد بلا ل پارک۔ خطیب مولانا صبح صادق،جامعہ مسجد مصطفائی ، کینال پارک۔ خطیب قاری محمد عمر اوکاڑوی،جامعہ مسجد نورانی حدوکے ۔ خطیب قاری عبد الغفور،جامعہ مسجد غوثیہ رستم پورہ۔ خطیب قاری اصغر علی،جامعہ مسجد غوثیہ نور پور کمبوہاں۔ خطیب مولوی ریاض احمد،جامعہ مسجد اہلسنت چک نمبر48۔ خطیب مولوی انور حسین،جامعہ مسجد پیر بہاؤالدین ۔ خطیب قاری عطاء اﷲ،جامعہ مسجد غوثیہ سلطان پارک۔مولوی مختار احمد،جامعہ مسجد غوثیہ کوٹ نذیر۔ مولوی محمد نصیر خان عرفانی،جامعہ مسجد صدیقیہ غوثیہ کالونی حدوکے ۔ خطیب مولانا میاں محمد صادق،جامعہ مسجد بنون اسلام حاجی سردار والی ہادی پورہ۔ خطیب حاجی سردارمحمدجامعہ مسجد عبد اﷲ فیصل پورہ۔ مولانا عبد اﷲجامعہ مسجد حسن ، گلشن ظفر کالونی کینال پارک۔ خطیب علامہ عنائت علی جامعہ مسجد شیخاں والی۔ خطیب قاری محمد بشیر قادری جامعہ مسجد فاروقیہ، صرافہ بازار۔ قاری نذیر احمدجامعہ مسجد قباء ، ریان پورہ۔ علامہ سیف الاسلام وٹو،جامعہ مسجد صدیقیہ منوں آباد۔ مولانا ولائت حسین شاہ جامعہ مسجد جناز گاہ مریدکے ٹاؤن۔ خطیب قاری محمد حنیف،جامعہ مسجد غوثیہ پرانا نارنگ روڈ۔ مولانا جماعت علی شاہ جامعہ مسجد ریاض الجنہ کینال پارک، خطیب مفتی لیاقت علی،جامعہ مسجد غوثیہ ریان پورہ۔ خطیب قاری خوشی محمد،جامعہ مسجد توحید اہلحدیث۔جامع مسجد حنفیہ پرانے داؤکے ۔ مولانا نذیر احمد نوری، جامع مسجد بٹانوالی پرانے داؤکے ، قاری سعید احمد مجددی۔