صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین سے پرس اور موبائل چھیننے والا گروہ گرفتار

  • لاہور
خواتین سے پرس اور موبائل چھیننے والا گروہ گرفتار

ملزموں کے قبضے سے چھینے گئے 4 موبائل فون، نقدی ، پستول برآمد

لاہور(کرائم رپورٹر)کوٹ لکھپت پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے خواتین سے پرس اور موبائل چھیننے والا گروہ گرفتار کر لیا ۔ترجمان کے مطابق کوٹ لکھپت پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے راہگیر خواتین سے پرس اور موبائل فون چھیننے میں ملوث گروہ کے ملزمان عاصم اور ناصر کو ضلع قصور سے گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چھینے گئے 4 موبائل فون، نقدی اور ایک پستول برآمد کر لیا ۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان راہگیر خواتین سے پرس اور موبائل فون چھین کر فرار ہو جاتے تھے ۔ ملزمان نے عید کے روز ایک نجی سوسائٹی میں خاتون سے پرس چھیننے کی واردات بھی کی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر