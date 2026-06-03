صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال سٹیشن پل حادثہ، انکوائری مکمل، غفلت پر دوریلوے افسر فارغ

  • لاہور
خانیوال سٹیشن پل حادثہ، انکوائری مکمل، غفلت پر دوریلوے افسر فارغ

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )خانیوال ریلوے سٹیشن پر مسافر پل گرنے کے معاملہ کی انکوائری مکمل، ریلوے حکام نے غفلت کے مرتکب گریڈ 18 اور 17 کے 2افسروں عابد رزاق اور راجہ یوسف کو نوکریوں سے فارغ کر دیا ۔۔۔۔

گزشتہ سال 30 مئی کوخانیوال سٹیشن پر مسافر پل کا ایک حصہ گرنے سے ریلوے ملازم اکرم سندھو جاں بحق اور خاتون سمیت متعدد مسافر زخمی ہو گئے تھے ۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے اس پر سخت ایکشن لیکر ڈویژنل انجینئر عابد رزاق، اے ای این راجہ یوسف اور عادل کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دیاتھا۔ انکوائری کمیٹی نے عابد رزاق اور راجہ یوسف کو تحقیقات میں غفلت کا مرتب قرار دیا۔ ریلوے حکام نے غفلت برتنے پر دونوں کو ملازمت سے برخاست کر کے فراغت کا لیٹر بھی جاری کر دیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سرکاری کالجوں میں داخلے شروع نہ ہو سکے،کم ازکم سوا لاکھ طلبہ انٹر سال اول میں داخلوں کے منتظر

ڈی آئی جی ایسٹ کی زیر صدارت سیکورٹی اینڈ کرائم میٹنگ کا انعقاد

حضرت عثمان غنیؓ کا یوم سرکاری سطح پر منایا جائے ، طارق مدنی

حضرت عثمان غنیؓ کی سیرت امت کیلئے مشعل راہ ، سنی تحریک

چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کاحکم کالعدم

جناح اسپتال میں ہیٹ ویو آگاہی مہم ،ایمرجنسی اسٹاف میں کیپس تقسیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر