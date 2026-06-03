صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایس دفترمیں انٹرنیٹ سروس 15 روز سے معطل

  • لاہور
ڈی ایس دفترمیں انٹرنیٹ سروس 15 روز سے معطل

لاہور ڈویژن ریلوے انتظامیہ ڈیڑھ لاکھ بل ادا نہ کرسکی، نظام مفلوج

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )وزیر ریلوے کا محکمے کو ڈیجیٹلائز کرنے کا ویژن مگر مالی حالات آڑے آگئے ۔ لاہور ڈویژن انتظامیہ انٹرنیٹ سروس کا بل بھی ادا نہ کرسکی ڈیڑھ لاکھ روپے بل ادا نہ کرنے پر لاہور ڈویژن آفس میں انٹرنیٹ سروس 15 روز سے معطل، جدید نظام کے دعوے دھرے رہ گئے ،4 ماہ سے انٹرنیٹ بل کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کردیا گیا۔ریلوے زرائع کے مطابق دفاتر میں ڈیجیٹل نظام مفلوج، افسر اور عملہ آن لائن سہولیات سے محروم ہے ، انٹر نیٹ سروس بند ہونے سے تنخواہوں اور پنشن ادائیگی بھی متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔ڈویژنل سگنل اینڈ ٹیلی کام انجینئر ندیم خٹک کا کہنا ہے کہ فنڈز کی کمی پرانٹر نیٹ سروس کا بل ادا نہیں کر پائے جسکی ڈیمانڈ بھجوا دی ہے جیسے ہی فنڈز آئے بل ادا کردینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راولپنڈی ریلوے سٹیشن کو تاریخی شناخت دینگے ، حنیف عباسی

وزیر اعظم آزاد کشمیر سے گورنر کے پی کی ملاقات

پولیو کے مکمل خاتمے ،ڈینگی کی روک تھام کیلئے اقدامات کی ہدایت

جامعہ کامسیٹس اسلام آباد میں کیمپس ڈائریکٹرز کانفرنس کا انعقاد

بجلی کمپنیوں کی مجوزہ نجکاری کیخلاف راولپنڈی میں احتجاج ،ریلی

صنعتیں بند، تاجر پریشان، عوام بدحال، مہنگائی بے قابو، کاشف چودھری

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر