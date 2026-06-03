صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اسمبلی کارروائی پیپرلیس کرنیکا فیصلہ ،ٹیبلیٹس فراہم

  • لاہور
پنجاب اسمبلی کارروائی پیپرلیس کرنیکا فیصلہ ،ٹیبلیٹس فراہم

یورپی یونین کے آئی پی 5 پروگرام کے تحت ارکان کیلئے جدید ٹیبلٹس انسٹال

لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی کی کارروائی پیپرلیس کرنے کا فیصلہ، تمام ارکان کو ایوان میں ٹیبلٹس فراہم کردیئے گئے ۔ ایوان میں ارکان کیلئے جدید ٹیبلٹس انسٹال کر دیئے گئے ، اسمبلی کا اگلا اجلاس پیپر لیس ہو گا،تمام ارکان کو ایوان میں ایجنڈا ٹیبلٹس میں فراہم کیا جائے گا۔ 380 ٹیبلٹس یورپی یونین کی جانب سے اسکے آئی پی 5 پروگرام کے تحت پنجاب اسمبلی کو فراہم کئے گئے ہیں۔ 371 ٹیبلٹس ارکان کی نشستوں ، 3 ایوان کے افسروں کی نشستوں اور ایک سپیکر نشست پر نصب ہونگے جبکہ 4 ٹیبلٹس صحافیوں کیلئے پریس گیلری میں نصب کئے جائینگے ۔اسمبلی کارروائی پیپر لیس کرنے کیلئے ایپلی کیشن پی آئی ٹی بی نے محکمہ قانون اور اسمبلی آئی ٹی ٹیم کی مشاورت سے تیار کی۔ترجمان پنجاب اسمبلی راؤ ماجد کاکہناہے کہ ایپلی کیشن صرف اسمبلی کارروائی کیلئے تیار کی گئی ہے ۔سیکرٹری جنرل عامر حبیب کاکہناہے کہ اسمبلی کارروائی پیپر لیس کرنے سے پرنٹنگ کی مد میں کروڑوں کی بچت ہو گی، فیصلے سے گرین انرجی کے تحت توانائی کی بچت بھی ہو گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سرکاری کالجوں میں داخلے شروع نہ ہو سکے،کم ازکم سوا لاکھ طلبہ انٹر سال اول میں داخلوں کے منتظر

ڈی آئی جی ایسٹ کی زیر صدارت سیکورٹی اینڈ کرائم میٹنگ کا انعقاد

حضرت عثمان غنیؓ کا یوم سرکاری سطح پر منایا جائے ، طارق مدنی

حضرت عثمان غنیؓ کی سیرت امت کیلئے مشعل راہ ، سنی تحریک

چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کاحکم کالعدم

جناح اسپتال میں ہیٹ ویو آگاہی مہم ،ایمرجنسی اسٹاف میں کیپس تقسیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر