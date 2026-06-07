صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نگ چارلس سوم نے پروفیسر ڈاکٹر افضل جاوید کو او بی ای اعزاز سے نوازا

  • لاہور
نگ چارلس سوم نے پروفیسر ڈاکٹر افضل جاوید کو او بی ای اعزاز سے نوازا

لاہور (آن لائن) کنگ چارلس سوم کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل جاوید کو \'آفیسرآف دی آرڈر آف دی برٹش ایمپائر\' (او بی ای) اعزاز سے نوازا گیا۔

پروفیسر افضل جاوید سابق صدر ورلڈ سائیکاٹرک ایسوسی ایشن (2020 تا 2023) اور فاؤنٹین ہاؤس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ہیں۔افضل جاوید کو ذہنی صحت کے شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں 2 جون 2026 کو برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم کی جانب سے ونڈسر کیسل میں منعقدہ تقریب میں اعزاز دیا گیا۔پروفیسر افضل جاوید دنیا بھر میں ذہنی صحت کے فروغ کے لیے اپنی خدمات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وفاقی وزیر چودھری سالک کی آئی ایل او کے ڈی جی سے ملاقات

ڈینگی کی روک تھام کیلئے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت

ترقیاتی کاموں کے معیار پر سمجھوتہ نہیں ہو گا،کمشنرراولپنڈی

ڈی آئی جی کا اردل روم، ملازمین کے مسائل حل کرنے کے احکامات

محرم الحرام میں فول پروف سکیورٹی انتظاما ت کئے جائیں ،آئی جی

ٹریفک روانی کو برقرار رکھنے کیلئے دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں،سی ٹی او

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل