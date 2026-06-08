صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخوپورہ:اینٹوں والی ٹرالی سے گر کرمزدور جاں بحق

  • لاہور
شیخوپورہ:اینٹوں والی ٹرالی سے گر کرمزدور جاں بحق

ساجدجمپ لگنے سے سڑک پر گرا اور موقع پر دم توڑ گیا،لاش ورثا کے حوالے

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ کے تھانہ صدر کے علاقہ باغ چوکی کے قریب اینٹوں والی ٹرالی سے گر کر نوجوان مزدور جاں بحق ہوگیا ۔بتایا گیا ہے کہ آبادی نواں پنڈ تحصیل نوشہرہ کا رہائشی محنت کش ساجداینٹوں والی ٹرالی پر بیٹھ کر اینٹیں اتارنے جارہا تھا کہ باغ چوکی کے قریب تیز رفتار ٹرالی کا جمپ لگنے سے وہ سڑک پر جاگرا اور موقع پر ہی دم توڑگیا ۔پولیس نے ضروری کارروائی کے بعدلاش ورثا کے حوالے کردی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پابندی کے باوجود موٹرسائیکل ریڑھیوں کی بھر مار، شہر میں ٹریفک جام معمول

سیلاب سے تباہ پل کی عدم تعمیر: 85دیہات کے مکینوں کو مشکلات

ماس ٹرانزٹ کوریڈور ترقی میں اہم کردار ادا کریگا :کمشنر

گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول ، کاروباری طبقہ سراپا احتجاج

گڑ منڈی میں غیر قانونی کھوکھوں کیخلاف آج آپریشن کا فیصلہ

پنجاب حکومت کی تحصیل بار نوشہرہ ورکاں کیلئے 25لاکھ روپے گرانٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر