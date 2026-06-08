صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشی اور اسلحہ کی نمائش کرنے والے 4ملزم پکڑے گئے

  • لاہور
منشیات فروشی اور اسلحہ کی نمائش کرنے والے 4ملزم پکڑے گئے

لاہور(کرائم رپورٹر)نشتر کالونی پولیس نے منشیات فروش اور اسلحہ نمائش کرنے والے 4ملزمان گرفتار کر لیے۔

ترجمان کے مطابق نشتر کالونی پولیس نے اسلحہ کی نمائش و منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیاں کرتے ہوئے دوران پٹرولنگ اسلحہ کی نمائش کے 2ملزمان اور 1 منشیات فروش کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات فروش شوکت اعظم چوک کے قریب چل پھر کر منشیات فروخت کر رہا تھا جبکہ ملزمان نبیل، فاروق اور جابر کو سرعام اسلحہ نمائش اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے گرفتار کر کے ان سے 2 پستول اور 1 کلو 100 گرام چرس برآمد کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آئیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈائون جاری

انسداد دہشتگردی کے فریم ورک کو مضبوط اور موثر بنایا جائے، آئی جی

ڈاکٹرز ہمارا قومی فخر ،تشدد برداشت نہیں کیا جاسکتا، سیدال خان

عوامی فلاح و بہبود ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، ڈپٹی کمشنرچکوال

کوئٹہ میں خاتون ڈاکٹر پر تیزاب حملہ انسانیت کیخلاف بدترین مثال ، سینیٹر ثمینہ ممتاز

سی ٹی او کا ٹریفک پولیس کو فراہم کردہ الیکٹرک گاڑیوں کا معائنہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر