عوامی تحریک کا 37واں یومِ تاسیس ‘‘اصلاحات ناگزیر’’ سیمینار
لاہور (آن لائن) پاکستان عوامی تحریک لاہور کے زیرِ اہتمام کے 37ویں یومِ تاسیس کے سلسلے میں ‘‘اصلاحات ناگزیر’’ کے عنوان سے سیمینار کا مرکزی سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈاپور، نائب صدر راجہ زاہد محمود، نائب صدر میاں زاہد اسلام، مرکزی سیکرٹری اطلاعات نوراللہ صدیقی، مرکزی سیکرٹری کوآرڈینیشن سردار عمر دراز، صدر پاکستان عوامی تحریک لاہور ملک احمد اخوان اعوان، جنرل سیکرٹری لاہور محمد ثاقب بھٹی، صدر تحریک منہاج القرآن لاہور اقبال حسین باجوہ، سمیت مرکزی،صوبائی و ضلعی رہنماؤں نے شرکت کی۔