صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا 10ارب سے زائد کامجوزہ بجٹ تیار

  • لاہور
پنجاب فوڈ اتھارٹی کا 10ارب سے زائد کامجوزہ بجٹ تیار

جرم ثابت ہونے پر پانچ سال سے بڑھا کر دس سال سزا کی تجویز

لاہور (عمران اکبر )پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مالی سال 2026/27کا 10ارب 70کروڑ روپے سے زائد مالیت کا مجوزہ بجٹ تیار کر لیا گیا، پی ایف اے ملاوٹ مافیا کی سزا کی میعاد بڑھانے کی تجویز کی گئی۔ذرائع کے مطابق جرم ثابت ہونے پر پانچ سال سے بڑھا کر دس سال سزا کی تجویز ہے ،پی ایف اے قوانین میں نئی سزا جزا ترامیم کے لئے سمری تیار ہے ،سلاٹر ہاؤسز میں گوشت کی کوالٹی کے لئے نئے ریگولیشنز کی منظوری دی گئیں، ساڑھے چارارب کا بجٹ غیر ترقیاتی رکھا گیا ہے ، آپریشنل کی مد 2 ارب 80کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے ۔2ہزار 94 فوڈ بزنس کو جرمانے عائد،50کروڑ فوڈ اتھارٹی بلڈنگ کے لئے رکھنے کی تجویز ہے ،94ویٹرنری سپیشلسٹ کی بھرتی کی تجویز ہے ،میٹ اینڈ ملک ٹاسک فورس کے قیام کی تجویز ہے ،دودھ اور دہی کی چیکنگ کے لئے تین کمیوٹیوں کی تجویز ،سکول نیوٹریشن پرواگرام میں 50 سے زائد سکولز میں مہم چلانے کی تجویز،پندرہ لاکھ 66ہزار انسپکشنزکی گئی ،2ارب 31کروڑ روپے جرمانوں کی مد موصول ہوئے ۔5لاکھ بارہ ہزار 5سو 92فوڈ پوائنٹس کو اصلاحی نوٹس دیئے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

خیبرپختونخوا پولیس کی قربانیاں ناقابل فراموش:محسن نقوی

موسمیاتی تبدیلی کو سوشل میڈیا پر مقبول ہونا چاہئے ، عطا تارڑ

غیر قانونی گندم کی تجارت،جعلی بیج کمپنیوں کیخلاف ایکشن کی ہدایت

اویس لغاری سے ہسپانوی سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعاون پرتبادلہ خیال

پاکستان کا ایٹمی پروگرام خالصتاً دفاعی نوعیت کا حامل ، سردارمسعود

ٹیکس ریونیو 46.4 ارب ڈالر سے بڑھ سکتا:چیئر مین ایف بی آر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ