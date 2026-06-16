صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4بچے والدسے لیکرماں کے حوالے کرنیکا حکم، بچوں کا جانے سے انکار

  • لاہور
4بچے والدسے لیکرماں کے حوالے کرنیکا حکم، بچوں کا جانے سے انکار

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس طارق ندیم نے 4بچے والد کی تحویل سے لیکر ماں کے حوالے کر نیکا حکم جاری کردیا۔ بچے والدہ کیساتھ جانے سے انکار کرتے رہے اور والد کے ساتھ جانے کیلئے چیخ و پکار کرتے رہے ۔آسیہ نے موقف اپنایا کہ 7 بچوں کی ماں ہوں، 4 بچے شوہر چھین کرلے گیا، عدالت چاروں بچوں کو باپ کی تحویل سے لیکر ماں کے حوالے کرنے کاحکم دے ۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس طارق ندیم نے 4بچے والد کی تحویل سے لیکر ماں کے حوالے کر نیکا حکم جاری کردیا۔ بچے والدہ کیساتھ جانے سے انکار کرتے رہے اور والد کے ساتھ جانے کیلئے چیخ و پکار کرتے رہے ۔آسیہ نے موقف اپنایا کہ 7 بچوں کی ماں ہوں، 4 بچے شوہر چھین کرلے گیا، عدالت چاروں بچوں کو باپ کی تحویل سے لیکر ماں کے حوالے کرنے کاحکم دے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این ٹی سی اور پی ایس ڈبلیو کے مابین معاہدہ

ڈینگی کو روکنے کیلئے ایس او پیز پر عملدرآمد کی ہدایت

ایک کروڑ سے زائد مستحق خاندانوں کو بھکاری کہنا افسوس ناک ،روبینہ خالد

ایس ایس پی ملک اعجاز ریٹائر ڈی آئی جی کی جانب سے شیلڈ پیش

ڈی آئی جی کا ریڈزون میں ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،چیکنگ سخت کرنیکی ہدایت

فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی ،سی ٹی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ