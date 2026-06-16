صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اسمبلی کے باہر اگیگا کااحتجاجی دھرنا پیرکوبھی جاری رہا

  • لاہور
پنجاب اسمبلی کے باہر اگیگا کااحتجاجی دھرنا پیرکوبھی جاری رہا

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )پنجاب اسمبلی کے باہر چیئرنگ کراس پر آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس (اگیگا)کا احتجاجی دھرنا پیر کوبھی جاری رہا۔۔

 مختلف محکموں کے ملازمین نے احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے تنخواہوں میں سات فیصد اضافے کو مسترد کر دیا اور وفاقی ملازمین کی طرز پر ڈسپریٹی الاؤنس سمیت دیگر مراعات کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ اگیگا کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بجٹ میں تنخواہوں میں کیا گیا اضافہ مہنگائی کی موجودہ شرح کے مقابلے میں ناکافی ہے ۔ پنجاب کے ملازمین کو دیگر صوبوں کے برابر سہولیات اور مراعات دی جائیں۔ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جا سکتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ ایکسائز میں ٹائوٹ مافیا، پرائیویٹ افراد کی دیہاڑیاں

کمشنر کی اوپن ڈور پالیسی، مسائل سنے ،احکامات جاری

واسا کا محرم الحرام کے دوران خصوصی انتظامات کا فیصلہ

تصدیق شدہ بیج غذائی تحفظ کیلئے ناگزیر :وی سی زرعی یونیورسٹی

زرعی یونیورسٹی کا سموک ورگ فری ہاسٹل پالیسی کے نفاذ کا اعلان

نجی ہسپتال میں انسدادِ ڈینگی ڈے ، آگاہی واک کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ