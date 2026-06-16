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مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی کی نماز جنازہ ادا،خدمات پرخراج عقیدت

  • لاہور
مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی کی نماز جنازہ ادا،خدمات پرخراج عقیدت

لاہور(سیاسی نمائندہ)ممتاز عالم دین، مفسر قرآن ،ڈاکٹر طاہرالقادری کے دیرینہ رفیق مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی کی نماز جنازہ منہاج القرآن کے۔۔

 مرکزی سیکرٹریٹ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے پڑھائی جس میں علما، مشائخ، دینی و سماجی رہنمائوںسمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر طاہرالقادری، پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری ودیگررہنمائوں نے مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی کی دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے کہا مرحوم منہاج القرآن کے اولین دور کے ساتھی اور دین اسلام کے مخلص خادم تھے ، پوری زندگی قرآن و سنت کی تعلیم کیلئے وقف کئے رکھی۔

 

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