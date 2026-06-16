صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالج آف ڈینٹسٹری کا کانووکیشن ، طلبہ کو اسناد ، میڈلز تقسیم

  • لاہور
کالج آف ڈینٹسٹری کا کانووکیشن ، طلبہ کو اسناد ، میڈلز تقسیم

لاہور (ہیلتھ رپورٹر )نجی ہوٹل میں ڈی مونٹمورینسی کالج آف ڈینٹسٹری کے کانووکیشن کاانعقاد ۔ کامیاب طلبہ میں اسناد اور۔۔

 پوزیشن ہولڈرز کومیڈلز تقسیم کیے گئے ۔تقریب میں مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم ،میجر جنرل (ر)ندیم رانا ،پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے شرکت کی ۔پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ ریاض نے خطاب میں کہا کالج کے طلبہ نے یوایچ ایس سمیت مختلف اداروں میں نمایاں پوزیشنز حاصل کیں۔ پنجاب بھر کے 18 ڈینٹل کالجز میں ہمارے طلبہ نے دوسری اور تیسری پوزیشنز لیکر ادارے کا نام روشن کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ ایکسائز میں ٹائوٹ مافیا، پرائیویٹ افراد کی دیہاڑیاں

کمشنر کی اوپن ڈور پالیسی، مسائل سنے ،احکامات جاری

واسا کا محرم الحرام کے دوران خصوصی انتظامات کا فیصلہ

تصدیق شدہ بیج غذائی تحفظ کیلئے ناگزیر :وی سی زرعی یونیورسٹی

زرعی یونیورسٹی کا سموک ورگ فری ہاسٹل پالیسی کے نفاذ کا اعلان

نجی ہسپتال میں انسدادِ ڈینگی ڈے ، آگاہی واک کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ