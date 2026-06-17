صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل :کیمیائی آتش بازی کرنے کیخلاف درخواست سماعت کیلئے مقرر

  • لاہور
پی ایس ایل :کیمیائی آتش بازی کرنے کیخلاف درخواست سماعت کیلئے مقرر

لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے پی ایس ایل گیارہ کے فائنل میں کیمیائی آتش بازی کرنے کے خلاف درخواست سماعت کیلئے مقرر کردی۔۔۔

، جسٹس احمد ندیم ارشد 18جون کو سماعت کریں گے ، درخواست میں مؤقف اپنایا گیا ہے کہ پی ایس ایل کا 3مئی 2026کو قذافی سٹیڈیم میں فائنل میچ کھیلا گیا،فائنل کے موقع پر کیمیائی آ تشبازی کر کے آئین کے آرٹیکل 9کی خلاف ورزی کی گئی ،حکومت نے شہریوں اور کسانوں پر اینٹی سموگ لاک ڈاؤن نافذ کر رکھا ہے ،پی ایس ایل فائنل میں آ تشبازی کی اجازت دینا امتیازی سلوک ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پی آئی سی پی پروگرام کے تحت ایک لاکھ 50 ہزار سمز تقسیم

عزاداری جلوسوں کے اوقات میں ہم آہنگی برقرار رکھی جائیگی

بی ایس ٹیکسٹائل ڈیزائن کے تھیسز پر مبنی تین روزہ نمائش کا آغاز

کمشنر سرگودھا کی زیر صدارت محرم کے سلسلہ میں اجلاس

قیام کیلئے علماء کرام اور ممبران امن کمیٹی کی کوششیں قابل تعریف ،کمشنر سرگودھا

چوری اور نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی گینگ گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر