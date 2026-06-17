صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوم اکنامکس یونیورسٹی :مختلف پروگراموں میں داخلوں کا آغاز

  • لاہور
ہوم اکنامکس یونیورسٹی :مختلف پروگراموں میں داخلوں کا آغاز

لاہور (خبر نگار) ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے بی ایس، ایم فل اور انٹرمیڈیٹ پروگرامز میں داخلوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ۔۔۔۔

 یونیورسٹی انتظامیہ نے طالبات کو مقررہ تاریخ تک آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت کی ہے ۔ یونیورسٹی میں بی ایس آنرز کے 29 مختلف مضامین میں داخلے شروع کر دیے گئے ہیں جبکہ ایم فل کے 5 پروگرامز میں بھی داخلوں کا اعلان کیا گیا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ طالبات یونیورسٹی کے آن لائن پورٹل کے ذریعے داخلہ فارم جمع کرا سکتی ہیں۔داخلوں کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 جون مقرر کی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر ریلوے کی ازبک سفیر سے ملاقات،تعاون بڑھانے پر اتفاق

کامیاب سفارتکاری نے ملک کو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا،قاسم نون

عزاداران کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں ،کمشنر راولپنڈی

ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کا راجہ بازار بیوٹی فیکیشن پراجیکٹ کا دورہ

ہاؤسنگ اتھارٹی کے الاٹیز کو ہر ممکن سہولیات دی جائیں ،سیکرٹری ہائوسنگ

ایزی پیسہ کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر ڈیجیٹلائزیشن آف پیمنٹس کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر