صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویٹرنری یونیورسٹی کا پرائیویٹ کمپنی کیساتھ مفاہمت کی یادداشت پردستخط

  • لاہور
ویٹرنری یونیورسٹی کا پرائیویٹ کمپنی کیساتھ مفاہمت کی یادداشت پردستخط

لاہور(خبر نگار)یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہورنے پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ڈیری پروڈکشن اور تولیدی بائیوٹیکنالوجی میں تعاون کے لیے۔۔۔

 مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ۔ یادداشت پر دستخط وا ئس چانسلر مسعود ربانی اور سیکرٹری رائے کاشف امین خان نے یونیورسٹی میں ایک تقریب میں کئے ۔ ڈینزحبیب الرحمن، کامران اشرف اور صائمہ، فیکلٹی ممبران اور عہدیداران بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ اس یا دداشت کے تحت دونوں ادارے ڈیری پروڈکشن اور تولیدی بائیوٹیکنالوجی کے شعبوں میں تحقیق، کپیسٹی بلڈ نگ اورٹیکنالوجی ٹرانسفر کے کاموں میں تعاون کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماس ٹرانزٹ کو ریڈورمیں 27 سٹیشن،9 انڈر پاسز،36 بسیں ، مارچ میں تکمیل

8900 بوری گندم خوردبرد ،2 فوڈانسپکٹر برطرف

عزاداروں کو ہر ممکن سہو لیات فراہم کرینگے :ڈپٹی کمشنر

سری لنکن ہائی کمشنر کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ فعال کرنے پر زور

گجرات چیمبر کے وفد کی پنجاب اسمبلی بجٹ سیشن میں شرکت

عید پر صفائی کے بہترین انتظامات ،ایم ڈی امپیریل گروپ اخلاق چٹھہ کیلئے ایوارڈ

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر