صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوتیلے بھائی کے گھر واردات کرانے والا ملزم ساتھیوں سمیت گرفتار

  • لاہور
سوتیلے بھائی کے گھر واردات کرانے والا ملزم ساتھیوں سمیت گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)بادامی باغ پولیس کی کارروائی، سوتیلے بھائی کے گھر واردات کرانے والا ملزم ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔

ترجمان کے مطابق بادامی باغ کے علاقے میں ملزمان پارسل کے بہانے گھر میں گھسے اور خاتون سے بالیاں اور ایک لاکھ سے زائد نقد رقم لیکر رفو چکر ہو گئے ،اطلاع ملنے پر پولیس نے خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے 48گھنٹوں میں ملزمان کو ماسٹر مائنڈ سمیت گرفتار کر لیا، پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل ہیلمٹ اور نقد رقم اور اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

الفتح گرائونڈ میں کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم

سیالکوٹ چیمبر کے رنگ روڈ منصوبہ پر شدید تحفظات، ضلعی انتظامیہ کی اراضی ایکوائر کی تیاری

کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ، محرم الحرام کیلئے انتظامات کا جائزہ

لیاقت پارک میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت

عزاداروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں:شافع حسین

کمشنر محمد علی کا نالہ ایک کے چوک پوائنٹ کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن